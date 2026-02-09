トー・ラム書記長：人民公安情報部門は戦略的ビジョンを持つ必要がある

記念式典には、ルオン・クオン国家主席、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長、チャン・カム・トゥー書記局常務らが出席しました。

式典で演説したトー・ラム書記長は、この80年にわたり、人民公安情報部門の歴代幹部・戦士は、揺るぎない政治的胆力と、党・国家・人民に対する絶対的忠誠心を示し、あらゆる困難と試練を乗り越え、付託された政治任務を立派に遂行してきたと評価しました。

また、トー・ラム書記長は国家はいま重要な歴史的段階、新たな時代と新たな発展の好機に入っていると指摘した上で、2030年の党創立100周年、2045年の建国100周年に向け、ベトナム共産党は2045年までに、強く、繁栄し、幸福な国家となることを目標に掲げていると明らかにしました。

そのほか、トー・ラム書記長は体制を守り、党と国家、人民を守るため、人民公安部隊、なかでも情報部門の役割と貢献は極めて重要であると強調するとともに、新時代における任務を遂行するため、人民公安情報部門が、思考の刷新、組織運営と部隊建設の改革、そして戦略的ビジョンを持つ必要があると述べました。

トー・ラム書記長は、人民公安情報部門がその胆力と知恵、高い努力と政治的決意をもって、今後も多くの功績を挙げ、新時代における祖国建設防衛事業に効果的かつ重要な貢献を果たし続けることへの期待を表明しました。

この機に、トーラム書記長は人民公安情報部門にホー・チ・ミン勲章を授与しました。

(VOVWORLD)