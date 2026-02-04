トー・ラム書記長：ベトナムは常にキューバ人民と連帯し、支持する

席上、書記長は、第14回党大会後に示された外交方針において、伝統的友好国、なかでもキューバとの関係は常に最優先に位置づけられていると強調しました。ベトナムはキューバ人民と常に連帯し、支持し、歩調を合わせていく立場であり、キューバに対する一方的な封鎖・制裁の解除を呼びかけました。

会見の様子

双方は、代表団交流の強化、既存の協力メカニズムの維持、理論交流、党建設、幹部育成、国家運営に関する実践的経験の共有を引き続き推進することで一致しました。経済分野では、ベトナムがコメ生産に関する協力事業を効果的に進めるとともに、キューバに進出するベトナム企業を後押ししていく方針が示されました。ロドリゲス特使は、太陽光発電、消費財生産、観光、医薬品などの分野でベトナムとの協力を優先していく考えを示しました。

また同日、ファム・ミン・チン首相はロドリゲス特使との会見で、食料生産の拡大、先進的な栽培手法、原材料供給、農業機械の支援、再生可能エネルギー分野での協力をさらに推進することを提案しました。さらに、ワクチンや医療用生物製剤、次世代医薬品の生産に向けた技術移転や合弁事業の強化も提案しました。

同日午前には、レ・ホアイ・チュン外相がロドリゲス特使と会談しました。

