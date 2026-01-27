トー・ラム書記長：ベトナムとラオスの革命事業を着実に前進させる

席上、トー・ラム書記長は、ベトナム共産党第14回全国代表大会およびラオス人民革命党第12回全国代表大会で示された成果、方針、戦略的方向性、長期ビジョン、重要な決定が、両国が特別な連帯と戦略的結び付きをさらに深化させるための確固たる基盤になると強調しました。

（テープ）

「新たな段階において、両党、両国、両国民の協力は、これまで以上に特別な重要性を持ちます。私たちは、ラオスの党、国家、人民がこれまでに達成してきた重要な成果をさらに発揮し、あらゆる困難と試練を乗り越え、ラオス人民革命党第12回大会で示された目標と戦略的課題を成功裏に実現できるよう、引き続き心から支持し、全面的に協力し、共に歩んでいくことを約束します。現在の状況において、これまで以上に、両党、両国、両国民は固く手を取り合い、心を一つにし、団結と互いに助け合う伝統を力強く発揮し、両民族の革命事業を着実に前進させなければなりません」

一方、トーンルン・シースリット書記長・国家主席は、ラオスとベトナムが「新時代の夜明け」、すなわち両党大会で示された新たな目標に向かって進む時代の入り口に立っていると指摘しました。その上で、ラオスの党、国家、人民は、ベトナムの党、国家、人民とともに、両国の偉大な友好関係と特別な団結を守り、強化し、将来世代に引き継いでいくために、全力を尽くす決意を表明しました。

