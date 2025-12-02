トー・ラム書記長夫妻 ラオスへの国賓訪問を開始

書記長は、ラオス建国50周年記念式典への出席のほか、ベトナム共産党とラオス人民革命党との高級会合を共同主宰します。

今回の訪問は、2025年におけるベトナム外交活動の中の重要なものの一つであり、また、トー・ラム書記長就任後、ラオスへの初めての国賓訪問となります。今回の訪問は、両党、両国家の指導部が、両国の偉大な友好、特別な団結、包括的な協力関係を継承・発展させ、新たな段階における戦略的利益、要求、ビジョンに沿ってさらに強化していくという強い決意を改めて示すものです。

12月2日のラオス建国50周年を記念し、11月30日夜、首都ビエンチャンでは「ラオス・ベトナム友好文芸交流プログラム」が行われました。イベントには、ラオスのトーンルン書記長・国家主席、ソーンサイ・シーパンドン首相をはじめ、ラオスの党・国家の多くの高級指導者、ラオス各省庁の代表、そしてラオス駐在ベトナムのグエン・ミン・タム大使が出席しました。

舞台では、ラオスの芸術家による精巧な演出に加え、ベトナムの芸術家も参加し、カイソーン・ポムウィハーン国家主席を称える演目が披露されました。また、ラオスのおよそ40年にわたる刷新と建国50年の歩みの中での国づくり、人づくりを讃える作品も紹介されました。さらに、両国の芸術家は、ラオス・ベトナム両国の偉大な友好、特別な団結、包括的な協力を称える多くの演目を披露しました。

