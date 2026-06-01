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ニュース

トー・ラム書記長・国家主席 フィリピンで企業トップらと相次ぎ会見

フィリピン公式訪問の一環として、トー・ラム書記長・国家主席は5月31日、首都マニラで企業や国際機関の関係者と相次いで会見しました。
トー・ラム書記長・国家主席　企業トップらと会見　写真：TTXVNトー・ラム書記長・国家主席　企業トップらと会見　写真：TTXVN

まず、ADB＝アジア開発銀行の総裁と会見したトー・ラム書記長・国家主席は、ベトナムの持続可能な経済成長や経済の競争力向上、世界的な課題への対応能力の強化に向けて、ADBが引き続き支援を行うことへの期待を示しました。
また、ADBが東南アジア地域の長期的な発展や危機への対応力の強化に向けた支援を拡大していることを歓迎しました。
アボイティス・フーズ財閥の幹部との会見では、同社がベトナムでの投資拡大に関心を示していることについて、両国の経済協力をさらに深めるものだと評価しました。
そのうえで、グリーン農業やスマート農業、持続可能な食料バリューチェーンの構築、ASEAN地域の食料安全保障の強化につながる協力を進めることへの期待を示しました。
また、配車サービス大手グラブの幹部と会見した際には、より先進的な科学技術を活用して利用者へのサービス向上を図るとともに、公共交通との連携強化に向けた投資を進めるよう求めました。
さらに、デジタル技術を活用した観光振興や、ドライバーの電気自動車への移行支援、充電インフラへの投資、公共交通機関との連携強化など、ベトナムにおける事業展開の方向性を支持する考えを示しました。
一方、WHO＝世界保健機関西太平洋地域事務局の幹部との会見では、新たな環境変化に対応した医療政策の策定や医療体制の整備、とりわけ将来の公衆衛生上の緊急事態への対応能力の強化に向けて、引き続き支援を行うよう要請しました。
また、国民の健康増進に向けた選択肢を広げるため、現代医学に加え、伝統医療の活用促進についても協力を求めました。

[VOVWORLD] 

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ベトナムの役割と地位、地域の平和・安全保障・発展への貢献を改めて示す

ベトナムの役割と地位、地域の平和・安全保障・発展への貢献を改めて示す

ベトナムのレ・ホアイ・チュン外務大臣は1日、5月27日から6月1日にかけて行われたトー・ラム党書記長・国家主席によるタイ、シンガポール、フィリピン訪問、およびシャングリラ・ダイアローグへの出席と基調講演の成果についてのインタビューで、今回の歴訪は地域の平和・安全保障・発展に対するベトナムの役割、地位、貢献を改めて示すものになったと述べました。 レ・ホアイ・チュン外務大臣、インタビューに応じる（写真：VOV） レ・ホアイ・チュン外務大臣、インタビューに応じる（写真：VOV） 同大臣によりますと、一連の訪問を通じて、ベトナム、タイ、シンガポール、フィリピンの首脳は、政治的信頼をさらに強化し、協力を一段と深化させるための新たな協力メカニズムの構築で一致しました。また、党、国家、国会、人的交流などあらゆるチャンネルを通じて、3か国との包括的な協力関係を強化し、より実効性の高いものにしていくことで合意しました。 さらに、ベトナムと各国との結びつき、および東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国間の連携を強化するとともに、国防・安全保障、経済、貿易、投資、科学技術・イノベーション、文化、教育・人材育成、観光、人工知能、デジタル転換、デジタル経済、グリーン経済、公正なエネルギー移行、電子政府、地方間連携などの分野で新たな突破口を開き、協力関係の質的向上を図る成果を収めました。今回の訪問の成功は、国際社会におけるベトナムの地位と役割の向上、そして国際社会共通の課題の解決に向けた積極的かつ責任ある貢献を明確に示すものとなりました。 特に注目されたのは、トー・ラム書記長・国家主席がシャングリラ・ダイアローグで行った基調講演です。この演説では、現在の国際情勢に対するベトナムの立場が明確に示されるとともに、近隣諸国およびASEAN諸国との関係を重視する一貫した方針が改めて確認されました。 また、ASEANの結束強化と中心的役割の向上、地域の平和・安定・協力・発展の維持に向けたベトナムの積極的かつ責任ある姿勢が示され、地域および世界の平和、安全保障、発展に関する課題において、責任あるメンバーであり信頼される発信者としてのベトナムの存在感を強く印象づけました。
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