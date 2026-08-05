トー・ラム書記長・国家主席：「結束し強固なASEAN共同体を共に築く」

会見で、ラム書記長・国家主席は、ベトナムはASEANおよび加盟各国との関係を重視しており、ASEANは一つの身近な大家族で、加盟各国は極めて親しい隣国だと述べました。

そのうえで、今後も協力を一層深め、実質的で安定し、相互の信頼に基づく持続的な関係を築くとともに、各国と力を合わせて、強固なASEAN共同体を築いていきたいと強調しました。

ASEAN域内の協力の方向性について、トー・ラム書記長・国家主席は、世界情勢が複雑に変化する中、ASEANと加盟各国は、域内およびASEANとパートナー国との間で、経済・社会の発展や貿易、投資協力をさらに強化する必要があるとの見解を示しました。

また、将来性があり、相互補完性の高い分野での協力を重視し、加盟国間の発展格差を縮小するよう求めました。

ハノイに駐在するASEAN各国の大使や代理大使を代表して、フランシスコ・ノエル・R・フェルナンデス3世駐ベトナム・フィリピン大使は、ASEAN各国は今後もベトナムの関係機関と緊密に連携し、ベトナムとの二国間関係を推進していくと述べました。

さらに、強靱で活力があり、革新的で、人々を中心に据えたASEAN共同体の構築に貢献し、東南アジア地域と世界の平和、安定、協力、発展に寄与していくと表明しました。

[VOVWORLD]