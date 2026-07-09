トー・ラム書記長・国家主席：「労働力は量から質へ転換を」

会合の結論で、書記長・国家主席は、今後、労働力の質を改めて評価し、量を重視する考え方から、質、活用の効率、高い貢献力、労働生産性を重視する方向へ転換する必要があると述べました。

また、農業における雇用の価値を高め、地域内での雇用創出を重視するよう求めました。粗放的で低生産性の生産から、高付加価値農業、ハイテク農業、グリーン農業、循環型経済、標準に基づく生産、加工、グリーン物流、電子商取引へ大きく転換する必要があるとしました。

「各地域の特性に合った農村工業、工芸村、産業クラスター、農産物加工、機械、運輸、商業、環境、再生可能エネルギーを発展させ、OCOP一村一品商品、アグリツーリズム、コミュニティツーリズム、協同組合、世帯経済、バリューチェーン連携、農村起業を推進しなければなりません」

書記長・国家主席は、少数民族地域では、持続可能な雇用創出を、貧困削減の内なる力の喚起と文化的アイデンティティーの保全に結びつけるよう求めました。

また、人材育成について、国家技能開発システムの構築などを進め、当面の需要への対応から、国家の長期的な競争力を備える方向へ転換する必要があると強調しました。

[VOVWORLD]