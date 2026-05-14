トー・ラム書記長・国家主席の特使　朝鮮民主主義人民共和国を訪問

（写真：TTXVN）

会見で、チュン外務大臣は、朝鮮労働党 第9回大会の成功に祝意を表しました。さらに、第14回ベトナム共産党大会が重要な成果を収め、成功裏に閉幕したことを紹介し、新たな発展時代に向けて、国の迅速かつ持続可能な発展を実現するための基本路線や重点任務、戦略的突破口が示されたと強調しました。

また、ベトナムの党・国家・国民は、ベトナムと朝鮮民主主義人民共和国との関係を、両国国民の共通の願いに沿って、より実質的かつ効果的に発展させていくことを一貫して望んでいると述べ、地域および国際社会の平和、安定、協力、発展への貢献に期待を示しました。

双方は、ハイレベルを含む各級代表団の相互訪問や交流を通じて政治的信頼をさらに強化するとともに、双方の需要に即した分野での協力を推進し、両国民間の交流を拡大していくことで一致しました。

さらに、会見では国際・地域情勢についても意見交換を行い、国連や東南アジア諸国連合地域フォーラムなどの多国間の場における連携と協調を強化し、地域および世界の平和、安定、協力、発展に貢献していくことで一致しました。

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