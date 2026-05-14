トー・ラム書記長・国家主席「理論・実践両面で意義ある総括を」

写真：dangcongsan.org.vn

会議のまとめで、トー・ラム書記長・国家主席は、総括作業は単に歴史的な出来事を時系列で振り返るものではなく、本質や法則性を明らかにすることが重要だと強調しました。

そのうえで、党がなぜ歴史的な転換点を乗り越え、民族を導いて大きな成果を成し遂げることができたのか、ベトナム革命勝利の決定的要因は何か、さらに党とホーチミン主席が民族解放や国家統一、国家発展に果たした役割などを明確にする必要があると指摘しました。

また、長期的な価値を持つ教訓を導き出すとともに、課題や欠点についても客観的に検証し、次の100年に向けた発展ビジョンにつなげていく必要があると述べました。

さらに、綱領実施40年の総括については、単に文書を評価するだけではなく、ベトナムの発展モデルや社会主義への道筋、国家建設の過程における重要な関係性や法則性を明らかにする必要があると指摘し、これは新たな発展綱領策定の重要な基礎になるとの考えを示しました。

トー・ラム書記長・国家主席は総括作業は科学的かつ謙虚な姿勢で進め、成果と課題の双方を正しく評価しなければならないと強調しました。

[VOVWORLD]