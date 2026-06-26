第13回ホー・チ・ミン共産青年同盟全国代表大会（2026～2031年任期）の本会議が2026年6月25日午前、ハノイで開催された（写真：VGP/Nhật Bắc）

トー・ラム書記長・国家主席は、大会に提出された政治報告草案の方向性、目標、任務、方策に基本的に賛同したうえで、青年同盟は革命の理想教育をさらに深め、青年の愛国心、政治的本領、倫理、生活様式、貢献への志を育む必要があると強調しました。

また、インターネット空間では、青年同盟が力強く、知的で、人間味ある存在となり、人々の声を聞き、良い価値を広め、党の思想的基盤を守るよう求めました。

トー・ラム党書記長・国家主席が大会で指導演説を行った（写真：Văn Hiếu/VOV）

トー・ラム書記長・国家主席は、次のように語りました。

（テープ）

「生涯に学び、科学技術を使いこなし、イノベーション、デジタル転換、国際統合の先駆者となるベトナムの青年世代を育てなければなりません。新時代には、知識、技術、データ、イノベーション、人材の質が国の競争力を決めます。青年への投資は、国の長期的な競争力への投資です。青年は学位のためだけでなく、人として成長し、働き、創造し、人生を切り拓き、祖国に奉仕するために学ばなければなりません」

トー・ラム党書記長・国家主席が第13期ホー・チ・ミン共産青年同盟中央委員会（2026～2031年任期）を祝福（写真：Văn Hiếu/VOV）

トー・ラム書記長・国家主席は、青年同盟の運動が国の政治任務、国民のニーズ、青年の正当な願いに密着し、青年の就業、起業、住居、心身の健康などへの支援を強化するよう求めました。

[VOVWORLD]