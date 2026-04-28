トー・ラム書記長・国家主席、国家国防・安全保障評議会第1回会合を主宰

会合には、レ・ミン・フン首相およびチャン・タイン・マン国会議長も出席しました。

会合では、主に3つの重要議題について検討・討議・意見交換が行われました。すなわち、2021～2026年任期における同評議会の活動規則実施の総括報告と2026～2031年任期の活動方針、同任期における活動規則案、さらに任期全体の活動プログラム案が含まれています。

会合は、国家国防・安全保障評議会が国家と民族の重大事項に関わる特別な憲法上の制度であり、国防・安全保障および祖国防衛に関する極めて重要な問題を審議・決定する機能と任務を担っている点で一致しました。また、現在の国内外の情勢を踏まえ、同評議会には、事前の研究、評価、予測を主体的に行い、あらゆる状況において国家が不意を突かれることのないよう、早期かつ遠方からの準備を進めることが求められていると強調されました。

2026～2031年任期における第1回会合は、同評議会の今任期全体の活動運営に重要な基盤を築くとともに、国防・安全保障・外交に関する戦略的課題への指導・運営の効果を高め、新たな情勢の中でベトナム社会主義共和国の祖国を堅固に守ることに寄与するものとなりました。

[VOVWORLD]