トー・ラム書記長・国家主席、中国への国賓訪問へ出発

中国の習近平総書記・国家主席夫妻の招きを受け、ベトナムのトー・ラム書記長・国家主席は14日、夫人とともに、ベトナムの高級代表団を率いてハノイを出発し、中国への国賓訪問に向かいました。訪問は4月17日までの日程で行われます。

今回の訪問は、トー・ラム書記長・国家主席が党と国家の最高指導者として初めて行う国賓訪問であり、習近平総書記・国家主席が2025年4月にベトナムを訪問してからちょうど1年後にあたります。また、両党・両国の最高指導者による相互訪問としては、2年足らずで3回目となります。

訪問に先立ち、中国の人民日報に掲載された「新たな発展段階におけるベトナム・中国の友好の発揚と戦略的連結の強化」と題する寄稿の中で、トー・ラム書記長・国家主席は、ベトナムが中国との関係発展を一貫した方針、客観的な要請、戦略的選択であり、外交政策における最優先事項と位置づけていると強調しました。また、中国側もベトナムとの関係を近隣外交の優先事項とし、対外政策の中で重要な位置に置いていると指摘しました。

さらにトー・ラム書記長・国家主席は、両国関係を新たな段階へ引き上げるためには、政治的基盤の強化とハイレベル交流の継続、戦略的な意思疎通の強化が重要であると述べました。党、政府、国会、祖国戦線などあらゆるルートでの協力を効果的に進めるとともに、今後は「規模の拡大」から「質の向上」へと協力のあり方を転換し、発展戦略や経済回廊、生産・供給網、インフラの連結を一層深める必要があるとしています。

また、鉄道や高速道路、国境物流、スマートゲートなどのインフラ整備の推進、よりバランスの取れた持続可能な貿易の発展、双方の強みを生かした投資の拡大に取り組むべきだと指摘しました。科学技術、イノベーション、デジタル変革を新たな協力の柱とすることも提案しました。

トー・ラム書記長・国家主席は、中国の安定的で質の高い発展は、地域の平和と協力にとって重要であり、ベトナムを含む近隣諸国にとっても大きな機会であると述べました。そして、今回の訪問が両国の新たな発展の可能性を切り開き、戦略的連結をさらに高い水準へと引き上げる契機になるとの期待を示しました。