トー・ラム書記長・国家主席、中国の李強首相と会見

会見で、李強首相は、「中国がベトナムとの友好政策を堅持し、常にベトナムを中国の近隣外交政策における優先的な方向として位置づけている」と強調しました。また、トー・ラム書記長・国家主席を首班とするベトナム共産党中央を一貫して支援支持し、第14回ベトナム共産党大会で掲げられた目標と任務の達成、そして2045年までにベトナムを高所得の先進国へと発展させるビジョンの実現を後押しする姿勢を示しました。

また、トー・ラム書記長・国家主席は、ベトナムが一貫して中国との友好近隣関係および包括的戦略的協力関係の発展を重視しており、これは対外政策全体の中での一貫した方針であり、戦略的選択であると強調しました。また、両国関係を全面的に発展させ、新たな発展段階へと引き上げることを中国とともに推進したいとの強い意志を表明しました。

同日午後、トー・ラム書記長・国家主席は、中国の全国人民代表大会常務委員会委員長の趙楽際氏とも会見しました。双方は、ベトナム国会と中国全国人民代表大会との交流・協力が、両国関係全体の発展を促進する上で重要な要素であることを引き続き確認しました。

[VOVWORLD]