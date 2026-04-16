トー・ラム書記長・国家主席、ベトナムと中国の友好関係に貢献してきた専門家、友好人士の親族と懇談

懇談会で、トー・ラム書記長・国家主席は、「ベトナムと中国が多くの分野でますます実質的かつ効果的に協力している」と明らかにするとともに、「現在、中国はベトナムにとって最大の貿易相手国であり、ベトナムは中国にとって世界で第4位の貿易相手国である」と強調しました。国防・安全保障や投資、交通インフラの連結、草の根の交流、地方間協力などの分野でも多くの前向きな成果が得られており、両党・両国関係はここ数十年で最も深く、包括的な発展を遂げています。

同日、北京でトー・ラム書記長・国家主席率いる高級代表団は中国共産党歴史展覧館を訪問しました。席上、書記長・国家主席は、ベトナムがハノイにベトナム共産党博物館を建設しており、この施設は歴史資料の保存、伝統教育、そして国際社会に対してベトナム共産党の役割を紹介するうえで特別に重要な意義を持つと明らかにしました。また、両国が「同志であり兄弟でもある」という友好関係を引き続き維持・発展させ、両国民の利益および地域と世界の平和と安定のために包括的戦略的協力パートナーシップをさらに推進していく必要があると強調しました。

同日夜、北京でベトナム文化・スポーツ・観光省は中国文化観光部および両国の関連機関と協力し、今回の訪問を歓迎するとともに「2026～2027年ベトナム・中国観光協力年」に向けたベトナム・中国友好芸術プログラムを開催しました。これは今回の訪問における文化的なハイライトであるだけでなく、相互理解を深め、政治的信頼を強化し、両国の団結をさらに強める重要な架け橋となり、新たな発展段階においてより深く、実質的かつ持続可能な協力関係の発展に寄与するものです。

[VOVWORLD]