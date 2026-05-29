トー・ラム書記長・国家主席、シンガポール国賓訪問

シンガポール滞在中、トー・ラム書記長・国家主席は、イギリスのシンクタンク「国際戦略研究所（IISS）」のバスティアン・ギーゲリッヒ事務局長兼最高経営責任者の招待を受け、5月29日に開催される「アジア安全保障会議（シャングリラ会合）」に出席し、基調講演を行う予定です。

写真:VOV

空港では、シンガポール側からジョセフィン・テオ・デジタル開発情報相、在ベトナム シンガポール大使館のラジパル・シン大使ら、ベトナム側からは在シンガポール ベトナム大使館のチャン・フォック・アイン大使夫妻をはじめとする在シンガポール・ベトナム大使館の多くの幹部、職員らが、トー・ラム書記長・国家主席夫妻と高級代表団を出迎えました。

トー・ラム書記長・国家主席による今回のシンガポール訪問は、両国関係が多分野で良好に発展している中で行われました。

ベトナムの最高指導者が、アジアおよび世界で最も権威ある国防・安全保障フォーラムである『アジア安全保障会議』において基調講演を行うのは、今回が初めてのことです。

主催である際戦略研究所は例年、地域の平和、安全、発展において役割と発言力を高めている国の指導者や元首を招待し、同会議の幕開けを飾る最も重要な基調講演の機会を設けています。

これに先立ち、28日夜、トー・ラム書記長・国家主席夫妻とベトナム高級代表団は、首都バンコクを出発し、タイの公式訪問を成功裏に終えました。

[VOVWORLD]