トー・ラム書記長・国家主席、インドの国防大臣と会見

トー・ラム書記長・国家主席（右）とインドのラージナート・シン国防大臣（写真：Đăng Khoa/nhandan.vn）

席上、トー・ラム書記長・国家主席は、ベトナムは常にインドを最も重要なパートナーの一つと位置づけていると強調しました。そのうえで、両国が今後もハイレベルをはじめとする各級代表団の往来を強化し、貿易・投資協力を促進するとともに、科学技術分野での協力拡大や人的交流の強化、国防協力のさらなる深化を進めていくよう提案しました。

一方、ラージナート・シン国防大臣は、インドは今後も両国間の国防協力を推進し、高度人材育成に関する協力プログラムを拡充していく考えを示しました。

また、現在進められている国防協力案件について、既存の国防支援や信用供与の枠組みのもとでベトナム側と緊密に連携し、着実に進めていくとともに、双方の需要や能力に応じた新たな支援パッケージについても検討していく考えを表明しました。

さらに、科学技術協力の促進や、航空・海運分野における両国間の連結性強化に向けて、インドの関係省庁と引き続き連携していくことで一致しました。

トー・ラム書記長・国家主席とラージナート・シン国防大臣は、今後も代表団交流を継続し、両国国防省間の協議メカニズムを含む対話枠組みを活用しながら、地域・国際問題や多国間フォーラムにおける情報共有と立場調整を強化していくことの重要性を確認しました。

[VOVWORLD]