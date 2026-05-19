トー・ラム書記長・国家主席　「ドンナイは住みやすい現代都市を目指すべき」

写真：Van Hieu

会合では、ベトナム共産党第14回大会決議の実施状況や、社会・経済発展の状況、今後の重点課題などについて意見が交わされました。

トー・ラム書記長・国家主席は、今後重点的に取り組むべき7つの課題を示したうえで、第14回党大会決議や中央委員会の決議、それにドンナイ市第1回党大会決議を効果的に実施するよう求めました。

また、ロンタイン国際空港を都市発展空間の再編の中核に位置づけるべきだと指摘し、空港を中心に、航空サービスや商業、金融、展示会・会議、教育、医療、観光など、高付加価値サービスを備えた空港都市圏を形成する必要があると強調しました。

「ドンナイは、現代的で文明的、温かみのある住みやすい都市を目指さなければなりません。経済成長は、社会の発展や福祉、環境、文化的アイデンティティーと両立させる必要があります。大規模な工業中心地として、多くの労働者や移住労働者を抱える特性を踏まえ、社会住宅や労働者向け住宅、学校、病院、文化施設、公共空間、そして労働者の生活を持続可能な発展の基盤と位置づける必要があります。同時に、山間部や遠隔地、少数民族地域、国境地域への支援もさらに強化しなければなりません」

これに先立ち、トー・ラム書記長・国家主席は、ドンナイ市党委員会敷地内にあるホー・チ・ミン主席の記念館で献香を行い、ホー・チ・ミン主席の生誕136週年にあたり、その功績に深い敬意を表しました。

[VOVWORLD]