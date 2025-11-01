Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

トー・ラム書記長の英国訪問 両国関係に新たな章を

10月28日から30日にかけて、トー・ラム書記長夫妻は、ベトナムの共産党と国家の代表団と共に、イギリスへの公式訪問を成功裡に終えました。

レ・ホアイ・チュン外相は、今回の訪問の成果と意義についてジャーナリストのインタビューに答えました。チュン外相によりますと、トー・ラム書記長とベトナム代表団は20以上の重要な活動を行い、多くの効果的かつ実質的な成果を達成しました。

今回の訪問の特筆すべき点は、ベトナムとイギリスが両国関係を包括的な戦略的パートナーシップへと格上げすることで合意したことです。ベトナムは、国連安全保障理事会の常任理事国であり、世界第6位の経済大国でもあり、経済、金融、貿易、科学技術、教育、研修における世界の主要な中心地の一つであるイギリスとの包括的な戦略的パートナーシップを樹立することにより、独立、自立、平和、協力、発展、全方位、国際関係の多様化という外交路線を積極的かつ自発的に推進し続けます。

レ・ホアイ・チュン外相

 また、両国の指導者が達成した合意は、イギリスがベトナム共産党の指導能力と、過去40年近くにわたるベトナムの発展と刷新の過程における成果を尊重していることの表れでもあります。

さらに、国際情勢が複数に推移している中、ベトナムが国連安全保障理事会の常任理事国5カ国全てと包括的な戦略的パートナーシップの枠組みを構築していることは、ベトナムの有利な外交環境の整備とベトナム共産党の地位向上に貢献しています。ベトナムとイギリスの関係は新たな段階に入り、政治的信頼が一段と高まっています。これにより、あらゆる分野で長期的な戦略的協力の基盤が築かれつつあります。

(VOVWORLD)

