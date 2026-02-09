トー・ラム書記長によるカンボジアへの国賓訪問、二国間関係に新たな原動力を作り出す＝AKP

「カンボジア・ベトナム関係の新たな原動力」と題された同記事では、トー・ラム党書記長とカンボジア人民党(CPP)のフン・セン党首との会見内容が詳しく紹介されています。双方は、両党関係がベトナム・カンボジア関係全体の方向性を導く基盤であることを強調するとともに、ベトナム共産党政治局とカンボジア人民党中央常務委員会との会合が、強固な政治的基盤を築き、両国関係の方向付けやいくつかの具体的課題の解決に向けて重要な意義を持つことを確認しました。

また、記事は双方が投資、貿易、観光の促進活動を強化し、近い将来、二国間の貿易額を200億米ドルに引き上げることを目標としている点を明らかにしています。

記事の中には、カンボジアとベトナムが、地域および国際フォーラムにおいて緊密に連携し、相互に支援していくことで一致している点を強調しています。特に、ASEAN東南アジア諸国連合およびメコン川流域協力の枠組みにおける協力が重視されています。

AKPはまた、トー・ラム書記長によるカンボジアへの国賓訪問が突破口となり、ベトナム・カンボジア両国関係に新たな発展段階を切り開くことへの期待を表明しました。

(VOVWORLD)