トー・ラム書記長と第14期中央委員会指導部による「新時代」の発展に期待

幹部、党員、そして国民によりますと、トー・ラム書記長が引き続き第14期中央委員会の書記長に再選されたことは、極めて賢明な選択であり、書記長の指導力、経験が高く評価されたものであり、国を新たな発展段階へと導く能力に対し、全党、全軍、そして全国民が強い信頼を寄せていることを示しています。



(テープ)

「トー・ラム書記長が再選され、政治局のメンバーと共に党と国家、そして民族を率いていくことは、私たちが自信を持つための基盤となります。これにより、次段階において国家の安定が維持され、あらゆる分野で画期的な進歩を遂げられると確信しています」





「世界情勢が急速かつ複雑に変化している背景において、トー・ラム書記長のような志と卓越した能力を兼ね備えた指導者が必要です。トー・ラム書記長の再選は、党内における継承性を明確に示すものです。トー・ラム書記長には、ベトナムをさらなる高みへと導き、世界各国と肩を並べる国へと発展させる十分な能力があると信じています」

