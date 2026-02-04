トー・ラム書記長、「党旗の下、力強く前進」報道コンテスト表彰式に出席

2日夜、ハノイで、ベトナム共産党中央軍事委員会委員長を務めるトー・ラム書記長は、「党旗の下、力強く前進」をテーマに、栄光ある党と偉大なホー・チ・ミン主席を題材とした報道コンテストの総括・表彰式に出席しました。これは、2月3日のベトナム共産党創立96周年と、第14回党大会の成功を記念する行事です。

このコンテストは2025年2月5日に開始され、社会全体および人民軍に広がる大規模な政治・思想活動として展開されました。組織委員会には、論説、ルポ、報道、写真、マルチメディアの5部門で8,000点を超える応募が寄せられました。多くの作品は質が高く、思想・文化の分野で先頭に立つ記者たちの責任感、力量、知性を色濃く示す内容で、党、祖国、人民に対する報道人の信念と政治的責任を力強く表現しています。

一次審査を経て116作品が最終審査に進み、優れた作品を発表した66の記者やグループの受賞が決まりました。内訳は、A賞5点、B賞11点、C賞25点、奨励賞25点です。また、コンテストの運営・推進に顕著な成果を挙げた10団体に表彰状が授与されました。

ベトナムの声放送局対外向け放送チャンネルのグエン・ファン・フオン・スアン記者と、ロシア・サンクトペテルブルク市対外委員会のヴャチェスラフ・ゲンナディエヴィチ・カルガノフ副委員長による作品「ホー・チ・ミン主席の思想的遺産はベトナムと世界に力強く広がり続けている」は、本コンテストでC賞を受賞しました。