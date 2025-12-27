トー・ラム書記長、「ベトナム共産党：大会から大会へ」展の開幕式に出席

第14回党大会に向け、26日午後、ハノイの党中央事務局文書局において、党中央事務局は文化スポーツ観光省と共同で、「ベトナム共産党：大会から大会へ」と題した展示会の開幕式を開催しました。トー・ラム書記長は、党・国家指導者らとともにテープカットを行い、展示会場を視察しました。

芳名帳に記帳したトー・ラム書記長は、同展を見学できたことに深い誇りを感じていると述べました。大切に保存されてきた資料や写真、展示物は、ベトナム共産党の誕生から発展に至る歩みを生き生きと描き出しています。多くの犠牲と困難を伴った創設期、民族独立と解放を目指す闘争の中での不屈の精神、そして今日に至るまで、国家の建設、防衛、刷新、発展を担ってきた自立と主体性の歩みが示されています。

民族の歴史の流れの中で、ベトナム共産党は常に労働者階級と勤労人民、さらには世界の進歩的勢力の先駆けとしての役割を果たしてきました。党は革命の理想を堅持しつつ、不断の自己革新と自己規律を通じて、国民と国家を導くという使命に応え続けています。

第14回党大会を目前にしたこの展示会は、信念を確かなものとし、志を新たにし、国民と国家のために、ベトナムをより力強く、繁栄し、幸福で持続的な発展へと導いていくことを改めて呼びかける、意義深い機会となっています。

