トー・ラム党書記長 ホーチミン市に新たな発展の気概を呼びかけ

トー・ラム党書記長をはじめ、国家主席、首相、国会議長などの指導者と、同市の党員36万人を代表する547人の代表が出席しました。



席上、トー・ラム書記長は演説し、市の党委員会が「知恵と団結、革新の中心」としての役割を発揮し、政治的胆力と先見性を備えた模範的な党組織を築く必要があると強調しました。

また、「ホーチミン主席の名を冠する都市にふさわしく、発展と国際統合を先導する存在になるべきだ」と呼びかけました。

(テープ)

「市は経済構造の再編を加速させ、科学技術とイノベーションを原動力とすること。デジタルトランスフォーメーションとグリーントランスフォーメーションを実効的に進め、生産性を高め、スマートで住みよい都市を目指す必要があります。また、市民の健康増進や教育、生活環境、安全確保を重視し、『誰もが安心して暮らせる都市』を構築するという目標を堅持しなければなりません」

また、「ホーチミン文化空間」を象徴とした文明的で“情に厚い”市民文化の形成を提唱しました。

この席で、党中央組織委員会は、チャン・リュー・クアン中央書記局員をホーチミン市党委員会委員長に指名したと発表しました。

