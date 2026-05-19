トー・ラム党書記長・国家主席：「中央直轄市としての新たなドンナイの発展への志を築く」

トー・ラム党書記長・国家主席（写真: Thống Nhất/TTXVN）

ドンナイ市は、ホーチミン市、ラムドン省、タイニン省、そしてカンボジア王国と接しています。総面積はおよそ1万2700平方キロメートル、人口は約500万人で、33の地区と62の村を含む95の基礎行政単位で構成されています。式典で演説したトー・ラム党書記長・国家主席は、中央直轄市としてのドンナイ市設立は、大きな節目であり、新たな歩みの始まりだと強調し、次のように述べました。

（テープ）

「中央直轄市となっているドンナイ市は今日から、より高い発展基準を設定し、東南部地域を始め、全国を牽引する存在へと成長しなければなりません。ハノイ市やホーチミン市が先駆けとなっているように、アジア、さらには世界の『住みやすい都市』『スタートアップしやすい都市』ランキングに名を連ねることを目指していただきたいと思います。その実現に向けて、幹部、党員、市民、企業が力を合わせ、より高度で文明的な、明るく、緑豊かで、清潔で、美しい、住みやすい都市を築き、国家へさらなる貢献を果たす必要があります。」

また、トー・ラム党書記長・国家主席は、ドンナイ市に対し、地域特有の強みを新たな発展価値へと転換する必要があると述べました。

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