トー・ラム党書記長・国家主席　中国国賓訪問を成功裏に終える

訪問期間中、トー・ラム書記長・国家主席は、中国の習近平総書記・国家主席と会談を行い、両国間の代表的な協力文書の署名式に立ち会いました。また、中国の全国人民代表大会常務委員会委員長の趙楽際氏、中国人民政治協商会議（政協）全国委員会の王滬寧主席、中国の李強国務院総理と会見しました。これらの会合において、両党・両国の最高指導者は、それぞれの国内情勢、両党・両国関係、ならびに共通の関心を有する地域および国際問題について、幅広くかつ包括的な意見交換を行いました。

さらに、訪問の一環として、トー・ラム書記長・国家主席は清華大学を訪問し政策演説を行い、河北省の雄安新区、中国・ASEAN人工知能（AI）イノベーション協力センターを視察しました。また、かつてベトナムを支援した中国の元専門家・顧問の家族と面会し、「ベトナム・中国国境地域人民交流フェスティバル」の開幕式にも出席しました。訪問の終了にあたり、双方は「ベトナム・中国包括的戦略的協力パートナーシップの深化および新時代におけるより高いレベルの戦略的意義を有するベトナム・中国運命共同体の構築推進に関する共同声明」を発表しました。

トー・ラム書記長・国家主席による今回の中国国賓訪問は成功裏に終了し、ベトナム・中国の伝統的友好関係の発展、戦略的意義を有するベトナム・中国運命共同体の構築の加速に積極的に寄与するとともに、地域および世界の平和・安定・発展と繁栄の促進に貢献するものとなりました。

[VOVWORLD]