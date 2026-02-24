トー・ラム党書記長「直ちに業務に取り掛かり、通常のリズムを取り戻そう」

席上、発言に立ったトー・ラム党書記長は、2026年は、第14回党大会の決議を実行する最初の年であり、2026年から2030年までの発展段階の始まりとして、非常に高い目標が掲げられており、今後取り組むべき課題も 山積 やまづ みになっていると指摘した上で、党中央事務局のそれぞれの職員に対し、直ちに業務に取りかかり、通常通りの仕事のリズムを迅速に取り戻すよう求めました。



新年会の様子

「党中央事務局の幹部職員に対し、時間と場所を選ばずに、第14回党大会の決議、目標を達成するために、我々一人ひとりが何を貢献できるかを常に考えるよう提案します。同時に、ベトナム共産党創立100周年の節目に向けた各目標を成功裏にやり遂げるという決意を持って仕事に臨んでほしいです。残された時間は多くありません。非常に難しく、これまでに経験したことのない業務も数多く控えています。職員一人ひとりが大きな努力を払い、今日、この瞬間から仕事に集中することを期待します」



また、トー・ラム党書記長は、新しい時代の要請に応えられるよう、職員らが政治的な信念や道徳観をさらに磨き、専門的な能力を高めていくよう強調しました。

