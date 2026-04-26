トーラム党書記長・国家主席　フン王廟に線香を手向ける

トーラム党書記長・国家主席が参列した

旧暦3月10日にあたる4月26日、北部丘陵地帯フート省のフン王廟特別国家歴史遺跡群で、フート省はベトナム建国の祖フン王を追悼する献香式を厳かに執り行いました。トーラム党書記長・国家主席が参列し、線香を手向けました。

線香を手向けた後、トー・ラム書記長・国家主席は参列した人々と親しく言葉を交わしました。その中で、フン王祭はすべてのベトナム人が建国の祖であるフン王をはじめとした国土の開拓や国家の建設・防衛に尽力してきた幾多の先人を偲ぶ特別な日であると強調しました。

党と政府の指導者がフン王廟に線香を手向ける（写真：VOV）

また、「建国は祖先の功績であり、国を守り発展させることは現在および未来の世代の責務です。国を守るとは、独立・主権・統一・領土保全を守ることであり、平和と国民の安寧を守ることでもある」と述べました。

さらに、トー・ラム書記長・国家主席は祖国の発展には依然として多くの困難と課題があると指摘したうえで、フン王の時代からホーチミンの時代に至るまで一貫しているのは、愛国心と団結の精神であると強調しました。

また、「今こそ、フン王の精神、すなわち、互いに支え合い、困難を乗り越える精神、団結を基盤とし、人民を根本とし、文化を力とし、自立自強の意志を原動力とする精神が一層求められている。党と国家は常に人民を中心であり主体であり、国家建設と防衛の力であると位置づけている。フン王の御霊の前に、私たちは国の建設防衛の輝かしい伝統を受け継ぎ、大団結を守り、豊かで繁栄し、文明的で幸福なベトナムを築いていくことを誓う」と明らかにしました。

[VOVWORLD]