トーラム党書記長・国家主席　バクニン省の傷病軍人療養センター訪れる

席上、トー・ラム書記長・国家主席は、ベトナム英雄の母や傷病軍人、戦没者の遺族をはじめ、革命功労者に対し、祖国の独立と自由、そして現在の平和な暮らしのために払った多大な犠牲と貢献に深い感謝の意を表しました。また、戦没者の遺族や傷病軍人、退役軍人への支援を進めるとともに、党と国家、そして社会全体が、戦没者の遺骨の捜索・収容と身元確認を加速させる「500日・500夜キャンペーン」に全力で取り組んでいると強調しました。

「私たちは、国の力は経済や国防、国際的な地位だけで測られるものではなく、過去をどれだけ大切にし、先人たちの犠牲と功績を尊重するかにも表れると考えています。国の発展に伴い、功労者やその家族に対する支援もより一層充実させていかなければなりません。それは政治の責任であるとともに、民族の道義であり、社会の人間性を示す重要な指標でもあります」

この機に、トー・ラム書記長・国家主席は、内務省と各地方に対し、功労者やその遺族に対する政策について、引き続き見直しを進めるとともに、必要な支援を漏れなく迅速に実施するよう求めました。

[VOVWORLD]