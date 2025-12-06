ドンタップ省 IUU漁業対策で引き続き良好な成果

また、入港する漁船の100％が登録と操業許可を取得しているほか、航行監視装置を装備し、港を出て帰港するまで24時間信号を維持しています。漁港管理当局の確認がなければ出港できず、条件を満たさない船舶は厳格に出港を禁止しています。

2024年以降、水産物の数量確認や証明、原産地証明も規定どおり実施されており、EU向け輸出品でIUU漁業の違反は確認されていません。港湾でのすべての確認・証明手続きは電子システム「eCDT」で行われ、透明性と合法性が確保されています。

ドンタップ省漁港管理委員会のフイン・タイン・フォン委員長は次のように明らかにしました。

「港での違反船はありません。もし航行監視装置の接続が失われていることを確認した場合は、代表事務所へ送致して処分します。操業日誌の記録についても、各船は非常に厳格に実施しています。」

効果的な管理措置により、ドンタップ省の水産業はIUU漁業防止において引き続き良好な成果を維持しており、2024年以降、同省には外国海域での違法操業を行った漁船はありません。

