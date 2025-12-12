デジタル転換法の成立 国家競争力を左右する重要な一歩

世界的にデジタル経済が成長の主導的原動力となる中、デジタル転換法の制定はベトナムにとって極めて重要な意味を持つものです。これはデジタル空間における活動を規律する法的枠組みであるだけでなく、新たな発展段階における国家競争力を左右する「ソフトインフラ」と位置付けられています。科学技術省のグエン・マイン・フン大臣は次のように述べました。

「今回、初めて、デジタルトランスフォーメーションに関する最も重要な概念であるデジタル転換、デジタルインフラ、デジタルデータ、デジタルシステム、デジタル空間、デジタル政府、デジタル経済、デジタル社会が法律のレベルで正式に定義されました。法律はまた、国家デジタルトランスフォーメーションプログラム、国家デジタルアーキテクチャ、データガバナンスフレームワーク、デジタル能力フレームワーク、国家デジタル転換指標の策定を正式に制度化しています」

デジタル転換法は8章48条で構成され、現代経済の戦略的資源であるデータに関する法的基盤が不足しているという現在最大のボトルネックの解消に寄与するとしています。

