デジタル出版に向けた法的枠組みを整備

会議では、文化・社会委員会の常務部門が、デジタル転換と国際統合の要請に応えるため、出版法の改正は必要だとの認識を示しました。

チャン・タイン・マン国会議長は、今回の改正は、管理中心の発想から発展を促す発想へ大きく転換するものでなければならないと強調しました。

「今回の出版法改正は、一部条項の改正であっても、デジタル出版のための優れた法的枠組みを構築しなければなりません。同時に、インターネット上の海賊版書籍を防止し、取り締まるための十分に強い仕組みを整える必要があります」

国会常務委員会のメンバーは、法改正の必要性におおむね同意しました。また、出版・メディアグループのモデル、デジタル出版の発展、AI＝人工知能の活用、著作権保護の強化、違反行為への厳格な対応などについて、規定をさらに整備するよう求めました。

同日午前、国会常務委員会は、契約に基づき海外で働くベトナム人労働者に関する法律の一部改正案についても意見を述べました。

午後には、税関法、投資法の一部改正案や、APEC 2027首脳会議関連事業の課題解決に向けた特別な仕組みに関する決議案を審議します。

[VOVWORLD]