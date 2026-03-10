ディエンビエン省でバンの花祭開幕

8日夜、北部山間部ディエンビエン省で「バンの花・ディエンビエン省の願い」をテーマとするバンの花祭2026が開幕しました。この行事は、3月6日から12日まで開かれる「ディエンビエン省の文化・観光週間」の一環です。

開会式の様子

開会式でファム・ミン・チン首相は、ディエンビエン省は西北部の山と森の魅力が集まる土地であり、民族の革命精神を象徴する場所だと述べました。また、「五大州に名をとどろかせ、世界を震わせた」とも言われる歴史的なディエンビエンフー作戦の勝利によって、この地は独立への意志、自由への願い、そして国民の大きな団結の力を象徴する場所になったと強調しました。

首相はさらに、バンの花が咲く季節ごとに、西北部の山々の自然の美しさを彩るだけでなく、ディエンビエン省の各民族、そして西北部の人々の文化や精神の力をさらに豊かなものにしていくことへの期待を示しました。首相は次のように述べました。

「バンの花祭は、ディエンビエン省を代表する文化・観光イベントであるだけでなく、西北部に暮らす各民族の伝統文化の価値を称え、結びつける場でもあります。54の民族からなるベトナムの文化は、豊かな個性を持ちながらも一つにまとまった文化です。祭りでは多くの魅力ある行事が行われ、人々や観光客が自然の美しさを感じ、文化や歴史について理解を深める機会となります。また、ふるさとや祖国への愛、民族としての誇りを育む場にもなります」

各民族の文化の魅力とディエンビエンフー作戦の歴史精神をたたえることをテーマとするバンの花祭2026は、地域の文化や観光の魅力を広く発信する重要なイベントと位置づけられています。

主な見どころとして、最新の演出技術を取り入れた開会式の舞台、大規模なストリートカーニバル、民謡や民族舞踊、民族音楽の交流会などが行われます。また、自転車で物資を運ぶ競技や弾薬運び、大砲を引く競技といった伝統的なスポーツも予定されています。このほか、文化・観光商品の展示スペースや、地域の特産品を紹介するOCOP一村一品市場も設けられています。

開会式のあとには、特別な芸術公演「バンの花・ディエンビエン省の願い」が披露されました。

(VOVWORLD)