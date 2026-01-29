チン首相 APEC2027関連事業を視察

チン首相は、フーコック国際空港の建設現場を訪れ、工事に携わる関係者を激励しました。そのうえで、施工業者に対し、人員や設備、機械を十分に確保し、下請け業者の追加投入も含めて、祝日や旧正月期間も含めた連続施工を行い、乾季を最大限に活用して工期を前倒しするよう指示しました。一方で、技術面での完成度、品質、安全、環境衛生の確保は決しておろそかにしてはならないと強調しました。

起工式で発言したチン首相

また、フーコック国際空港の整備については、「空港のグリーン化、デジタル化、そして運営効率の最適化」を基本方針とするよう求めました。

同日午前、首相は、「バイ・ダットドー複合都市開発事業」と「ヌイ・オン・クアン生態観光型複合都市開発事業」の起工式にも出席しました。これら2つのプロジェクトにより、宿泊施設やサービスアパートメントおよそ1万2000室に加え、商業センターや国際水準の景観空間が新たに整備される予定です。

式典で、チン首相は次のように述べました。

（テープ）

「フーコック特区では、『5つの化』を進めていきます。グリーン化、デジタル化、他にはない強みや潜在力を最大限に生かす最適化、スマート化、そして住民の利益が調和する管理と運営です。同時に、『4つのしない』を徹底します。1日も無駄にしない、1週間の機会も遅らせない、1か月の好機も逃さない、そして1年単位で受け身に回らないことです。さらに『3つのある』として、国、企業、そして国民がそれぞれ責任をもって貢献する体制を築いていきます」

