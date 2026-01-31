Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

チン首相 重要な交通インフラ事業の着実な推進を求める

30日午前、ハノイの政府庁舎で、ファム・ミン・チン首相の主宰のもと、国家重点プロジェクトおよび交通運輸分野の重点事業に関する国家指導委員会の第23回会合が27の省・市を結んでオンラインで行われました。

会合で、チン首相は、「メコンデルタ地域、北部山岳地帯、中部高原地帯ティグエン地方に加え、中国、ラオス、カンボジアと接続する路線における高速道路プロジェクトの実施を優先的に進める必要がある」との考えを示しました。

 

また、チン首相は各省庁や地方、関係機関に対し、党第14回大会の決議を速やかかつ主体的に実行するよう求めたうえで、「各レベルの指導者は、重点計画・重点プロジェクトについて、進捗、品質、技術面に関する点検・検査・指導を一層強化する必要がある」と強調しました。
さらに、チン首相は、財務省および建設省に対し、中期公共投資における中核的・重点的なプロジェクトを特定し、党大会決議に基づき、2030年までに少なくとも5000キロの道路完成という目標を達成するよう指示しました。
また、ロンタイン、カマウ、クアンチ、ザー・ビン、フーカット、フーコック、コンダオなどの空港の建設・拡大投資については、関連省庁・部門がそれぞれの機能、任務、権限を適切に果たし、効果的な投資方式を選ぶとともに、制度や政策面での課題やボトルネックを適時に解消するよう求めました。

(VOVWORLD)

もっと見る

ベトナム、ガザの平和と復興に貢献する用意

ベトナム、ガザの平和と復興に貢献する用意

ベトナムは、関係当事者に対し最大限の自制を求めるとともに、民間人と民間インフラの保護を最優先とし、関連する国連決議および国際司法裁判所（ICJ）の暫定措置を遵守するよう呼びかけました。
もっと見る

Top