チン首相 重要な交通インフラ事業の着実な推進を求める

会合で、チン首相は、「メコンデルタ地域、北部山岳地帯、中部高原地帯ティグエン地方に加え、中国、ラオス、カンボジアと接続する路線における高速道路プロジェクトの実施を優先的に進める必要がある」との考えを示しました。

また、チン首相は各省庁や地方、関係機関に対し、党第14回大会の決議を速やかかつ主体的に実行するよう求めたうえで、「各レベルの指導者は、重点計画・重点プロジェクトについて、進捗、品質、技術面に関する点検・検査・指導を一層強化する必要がある」と強調しました。

さらに、チン首相は、財務省および建設省に対し、中期公共投資における中核的・重点的なプロジェクトを特定し、党大会決議に基づき、2030年までに少なくとも5000キロの道路完成という目標を達成するよう指示しました。

また、ロンタイン、カマウ、クアンチ、ザー・ビン、フーカット、フーコック、コンダオなどの空港の建設・拡大投資については、関連省庁・部門がそれぞれの機能、任務、権限を適切に果たし、効果的な投資方式を選ぶとともに、制度や政策面での課題やボトルネックを適時に解消するよう求めました。

(VOVWORLD)