Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

チン首相 豪外相と会見

20日午後、政府庁舎で、ファム・ミン・チン首相は、第7回ベトナム・オーストラリア外相会議を共同主催することにあたりベトナムを訪問中のオーストラリアのペニー・ウォン外相と会見しました。

会見で、チン首相は「ベトナムとオーストラリアとの協力の余地が大きい」と強調するとともに、包括的な戦略的パートナーシップに基づく行動計画を効果的に推進し、相互理解の深化・政治的信頼関係の強化を目指し対話・協議の枠組みを定期的に開催するよう提案しました。

また、「両国は双方の貿易取引総額の更なる増加、200億米ドルという目標の早期達成を目指し、商品輸出の開放と円滑化を通じて推進策を積極的に協議すべきである」との見解を述べると同時に、「国防・安全保障分野での協力を引き続き拡大・強化し、サイバーセキュリティやデジタルトランスフォーメーション、装備支援を通じたベトナムの能力向上に注力するよう呼びかけました。そして、両国が人材育成やバイオ医療技術分野において協力を飛躍的に強化していくよう希望を表明しました。

チン首相のこれらの提案に同意を示すとともに、ペニー・ウォン外相は、両国の包括的な戦略的パートナーシップの推進に尽力し、その中には国防・安全保障分野での協力の深化、科学技術、デジタルトランスフォーメーションとイノベーション、教育・研修、人材育成に対するODA供与や投資基金を通じた協力拡大が含まれていると明らかにしました。 

(VOVWORLD)

もっと見る

もっと見る

Top