チン首相 第14回党大会に向けた愛国競争運動を発動

5日午前、政府本部で、中央競争・表彰評議会の議長を務めるファム・ミン・チン首相は、第14回党大会を迎えるにあたり、愛国競争運動を正式に発動しました。今回の運動は、第13回党大会の決議で掲げられた目標と任務を早期に達成することを目的としています。

式典でチン首相は、第14回党大会が「新しい時代における国家発展の方針と目標を決定する極めて重要な政治イベント」であると強調したうえで、今回の競争運動に、第13回党大会の決議実現に向けて、全国民が一丸となって取り組むべきだと述べました。

さらにチン首相は、この競争運動を全国的に盛り上がる政治活動とし、「万人が一つの心で」戦略目標の達成に向けて一致団結するよう呼びかると同時に、政治的決意を具体的な成果に変え、目標・指標・任務を現実の結果として示すよう要請しました。

チン首相はまた、各レベル・各部門・地方、そしてすべての幹部、党員、公務員に対し、思考を刷新し、行動を起こし、献身して、国民に奉仕することを目指して競い合うよう促しました。

企業界、起業家、労働者についても、「優れた競争主体」として創意工夫に富む労働・生産活動を展開し、高い生産性と革新に取り組むよう訴えました。また、全国民に対しては、愛国心と貢献への熱意を高め、団結して労働・生産・社会秩序の維持・環境保護に努めるよう呼びかけました。

