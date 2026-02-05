チン首相 二桁成長へ「最大限の努力と断固たる行動」を要請

首相は、2026年が任期初年度にあたり、第14回党大会決議の実現に向けて勢いをつくる極めて重要な年であると強調し、二桁成長の達成に向け、各省庁・地方が決議、とりわけ主要な社会経済目標を盛り込んだ行動計画を着実に実行するよう求めました。

「最大限の努力を払い、断固とした行動をもって、『1つの目標、2つの確保、3つの「ある」、4つの「ない」、5つの「化」、6つの明確化』という基本方針を徹底しなければなりません。『1つの目標』は、二桁成長の達成。『2つの確保』は、成長によって安定を確保し、安定によって成長を後押しすること、そして、安全保障と安全の確保、国民の安心の確保です。『3つの「ある」』は、国民の参画があること、国家の関与があること、企業の貢献があること。『4つの「ない」』は、1日も無駄にしないこと、1週間も遅らせないこと、1か月の機会を逃さないこと、1年を通じて受け身に陥らないこと。『5つの「化」』は、グリーン化、デジタル化、資源の最適化、管理・ガバナンスの高度化、国家・国民・企業の利益のバランスをとることです」

今後の課題と解決策について首相は、マクロ経済の安定維持、インフレ抑制、成長促進、主要な経済バランスの確保に注力するとともに、従来の成長エンジンを刷新し、新たな成長エンジンを力強く押し上げ、2026年に二桁成長を実現するよう求めました。

