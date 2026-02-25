チン首相 ベトナム社会科学アカデミー訪問

席上、チン首相は、民族が飛躍する時代において、党は科学技術の発展を『最も重要な戦略的突破口』と位置づけ、経済・社会の発展および環境保護を『中心的役割』とし、文化および人間の発展を『基盤』としているとの見解を示しました。

「社会科学および人文科学は、思想的基盤を強化し、価値体系の方向性を示し、文化および社会的知識を発展させ、国家の力を生み出し、民族の大団結を促進し、国際協力の効果を高めることにおいて重要な役割を果たしています。社会科学分野に関わる研究者たちはまさに重要な担い手であり、民族のアイデンティティの発揚、内発的な力の強化、そして国家のソフトパワーの向上に貢献しています」

新時代における社会科学の発展要請について、チン首相は「ビジョン、使命、優先研究分野、具体目標、実施ロードマップ、必要資源のいずれにおいても明確であるべきとの精神のもと、2026～2030年期、2045年までを展望とするベトナム社会科学アカデミー発展戦略の完成に注力する必要がある」と明らかにしました。

また、新時代において党の思想的基盤の擁護と連動させながら基礎研究の質を向上させること、高度人材の育成を強化すること、研究および管理活動における包括的なデジタル・トランスフォーメーションを推進すること、そして清廉で強固かつ全面的に強い組織体制の構築を求めました。

