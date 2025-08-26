ニュース
チン首相 ベトナム司法部門の伝統80周年記念式典および第6回司法部門愛国競争大会に出席
席上、チン首相は「司法省および司法部門に対して『制度は国家発展の目標でありがながら、原動力であり、そして資源であり、堅固な基盤でもある』という理念を徹底するよう求めました。また、チン首相は今後、司法部門に対し、制度や法律に関する困難や障害を取り除くことに注力し、あらゆる資源を効果的に動員・活用するための突破口を切り開き、国家が新たな時代へ力強く前進するための弾みをつけるよう要請しました。
チン首相は、次のように語りました。
（テープ）
「司法部門は『5つの先導的役割』の実施に集中しなければなりません。第一に、制度の整備を包括的に推進し、法律制定の進度を加速させ、質の向上を図る先導役となること。第二に、現実の要請に基づき、法制度の中での困難や障害を取り除く先導役となること。第三に、法令の点検、体系化、法典化を主導すること。第4に、法律の立案と施行における権限移譲・分権を推進する先導役となること。第５に、法教育および法の普及において先頭に立つこと」
式典で、チン首相は、法制度の構築と執行における卓越した貢献に対し、司法省に一等労働勲章を授与しました。また、レー・タイン・ロン副首相は、司法省の指導者たちに対し三等労働勲章を授与しました。
(VOVWORLD)