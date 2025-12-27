チン首相 ベトナムの若き才能を育成するプロジェクト案の策定を命じる

チン首相は、学生や学校の素晴らしい成果を祝福し、「これらの結果はベトナムの人々は向学心が高いという伝統をさらに発展させ、国民の勇気と知恵を証明するものであり、社会全体に強いインスピレーションを与えるものだ」と強調しました。

その上で、チン首相は教育訓練省に対し、ベトナムの若き才能を発掘・育成するプロジェクト案を策定するよう命じたほか、このプロジェクトには、才能ある若者の選抜、育成、活用、そして特別な待遇に関する画期的な解決策を盛り込み、2026年第1四半期中に首相へ提出するよう求め、次のように述べました。

（テープ）

「才能ある学生に対し、授業料の免除や奨学金の支給といった特別な優遇・支援策を策定しなければなりません。また、強みを持つ中等教育・高等教育機関を核として、AI＝人工知能、半導体、新素材、バイオテクノロジーといった重点分野における卓越した人材育成ネットワークを発展させていく必要があります」

2025年、ベトナムからは7つの代表団が国際オリンピック大会に出場しました。特にアメリカで開催された国際学生科学技術フェア（ISEF）で、2013年の初参加以来最高となる銀メダル2個、銅メダル1個を獲得するという快挙を成し遂げました。

(VOVWORLD)