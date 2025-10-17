チン首相 ダナン市国境地域の学校建設起工式に出席

この学校は、政治局の通達第81号に基づき、ダナン市が2025年に国境地域6か所で進める学校建設計画の一つで、総事業費は1兆5000億ドン、約6100万ドルに上ります。



式典でチン首相は、タイザン村が険しい地形と厳しい生活条件を抱え、教育環境が不十分であると指摘しました。また、 「この学校の建設は政治的にも社会的にも意義が大きく、生徒が安全で現代的な環境のもと、全人的に成長できるようにするもので、教育の公平を実現し、地域間の格差を縮めることにつながる」と強調しました。

「2026年6月30日までに、立派で美しく、文化的で、現代的かつ堅固な校舎が完成することを強く期待しています。また、施工業者の皆さんにとっても、この事業は人間愛に満ちた意義深いものです。だからこそ、どうか責任を持って取り組んでいただきたいと思います。タイザン村が、あらゆる分野で調和を保ちながら、速く、そして持続的に発展していくことを心から願っています。」

式典で、チン首相が生徒100人と国境地域の発展に尽力してきた10の家庭に記念品を贈りました。

