チン首相 アメリカのGE Vernova社のＣＥＯと会見

この席で、チン首相は、GE Vernova社に対し、ベトナムのエネルギー需要および持続可能な発展目標に応えるため、特に電源および送電網プロジェクトへの参画・投資の拡大を提案しました。また、制度の整備に関する意見提供、高度人材育成への関心、先進技術・ノウハウの移転を通じて、ベトナム電力部門の発展と近代化に貢献することを求めました。

さらに、チン首相は、GE Vernovaに対し、ベトナムでの水素発電プロジェクトの研究開発、ベトナムを長期的な戦略拠点と位置づけた研究開発センターの設立、ベトナムのパートナーとの電源・送電・送電網の発展に関する協力協定の締結などを提案するとともに、

「GE Vernova社が引き続き、アメリカとの関税交渉においてベトナムを支援していくよう」希望を表明しました。また、アメリカの他の大手企業と共に、重要な架け橋としての役割を果たし、関税に関するベトナムの努力や実際の状況を正確に評価し、トランプ政権に対して適切なメッセージを伝えることに期待を寄せました。これは、ベトナムとアメリカとの包括的な戦略的パートナーシップをより実質的かつ効果的に深化させることに貢献するものです。

一方、マリア・ジンゴニ氏は、「GE Vernova社がベトナムにおける協力と投資の拡大を計画し、強く希望している」と強調しました。具体的には、LNG火力発電所向けの設備提供、変電所の建設、送電設備およびソリューションの提供、電力分野におけるデジタル技術ソリューションの提供などが含まれています。

また、同社はベトナムのニーズに応えるために、サプライチェーンの改善を約束すると同時に、さらに、ベトナムとアメリカ間の貿易上の課題解決にも尽力していく意向を示しました。

