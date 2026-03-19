チン首相：鉄道プロジェクトの進捗と品質の確保を徹底

また、ハノイ～ランソン線、ハイフォン～モンカイ線の鉄道計画の策定、さらにハノイおよびホーチミン市における都市鉄道各路線についても検討が行われました。

会議でチン首相は、各省庁および地方当局に対し、政治局、国会、政府の指導方針を踏まえつつ、より積極的かつ主体的、柔軟で効率的に業務を推進するよう求めました。特に、国際基準を基礎としながらもベトナムの実情に適合した標準・規格、評価基準および手続きの整備を進め、全国的に統一的かつ一体的な実施の基盤を確立する必要性を強調しました。

さらに、投資手続きの整備と必要資金の確保を進め、計画の要件および進度に応えるとともに、汚職や不正、利益誘導の排除を断固として徹底するよう指示しました。先進的な施工プロセスや技術を創造的に活用し進捗の加速を図る一方で、プロジェクトの品質確保にも特に留意する必要があるとしました。

また、地方当局に対しては、用地取得および再定住の手続きを迅速かつ適時に進めるとともに、移転先における住民の生活の安定、社会インフラの十分な整備、雇用や生計手段の確保に万全を期すよう求めました。

(VOVWORLD)