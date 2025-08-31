Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

チン首相：企業コミュニティが革新と突破で国の発展に貢献

30日午後、ハノイでファム・ミン・チン首相は、「企業とともに歩んだ80年」をテーマに、企業関係者との会合を主宰しました。

会合は、政府が企業コミュニティの意見を直接聞き取り、経済・社会発展のための包括的な政策づくりにつなげる重要な場となっています。

チン首相はあいさつで、企業コミュニティと企業家はますます成長し、その役割と使命を発揮しながら、経済・社会の発展と国際的な統合をリードしていると述べました。さらに、政府と共に力を合わせ、果敢で革新的な解決策を見いだし、国の発展に貢献していくよう呼びかけました。

(テープ)

「企業コミュニティと企業家の皆さんには、引き続き発想や認識、ビジョンを刷新し、断固とした行動を取り、国の発展に向けあらゆる資源と原動力を引き出すようお願いします。公民パートナーシップを軸に、公共主導・民間運営、公共投資・民間管理、民間投資・公共活用などのモデルで資源を最大限に活用してください。また、製品やサプライチェーンを多様化し、輸出で優位性を持つ品目について、ベトナム企業、外資系企業の双方で取り組み、輸出市場の新基準に対応するため、商談や供給・需要の連携、企業支援を強化することが重要です」

この機に、チン首相はベトナムの企業コミュニティと企業家に対し、政府と共に、強く豊かなベトナム、国民の暮らしの安定と幸福を目指すよう呼びかけました。

(VOVWORLD) 

