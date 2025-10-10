チン首相：「国民を絶対に飢えさせたり、寒さに震えさせたりしてはならない」

席上、発言に立ったチン首相は、状況の推移が非常に複雑であり、多くの歴史的な洪水水位を記録し、人命と財産に甚大な被害をもたらしていること、そして浸水が長期化する恐れがあり、年末までにさらに数回の台風が発生する可能性があるとしました。

チン首相は、当面の克服作業について次のように求めました。

(テープ)

「引き続き、あらゆる人力と手段を活用し、あらゆる措置を講じて孤立している地域にいる人々に到達し、食糧、食品、飲料水、医薬品などを補給しなければなりません。陸路や水路でアクセスできない場所には、航空路を使わなければなりません。国民を絶対に飢えさせたり、服が足りない状態にしたり、寒さに震えさせたりしてはなりません」

