チン首相「ベトナムは米国との包括的戦略的パートナーシップの強化を望む」

席上、チン首相は、ベトナムが今後もアメリカとの包括的な戦略的パートナーシップを一層強化していく考えを表明しました。また、経済・貿易協力は両国関係の重要な柱であると強調し、ナッパー大使が双方の市場開放を促進し、アメリカ企業の対ベトナム投資拡大と事業展開に大きく貢献したことを高く評価しました。

会見の様子

さらに、チン首相は公正で均衡の取れた相互主義に基づく貿易協定の交渉が近く妥結し、これは両国企業にとって安定したビジネス環境の基盤となり、実質的な利益をもたらすとの期待を示しました。

また、戦争後遺症の克服に向けた協力は、信頼醸成や和解の促進、相互理解の深化に特別な意義を持つと指摘し、ナッパー大使の粘り強い取り組みを評価するとともに、今後もこの分野での協力強化を呼びかけました。

これに対し、ナッパー大使は、政治・外交、安全保障・国防、貿易・投資、エネルギー、人道支援および戦争後遺症への対応、科学技術、高度人材の育成など、重要分野における協力をさらに拡大していく必要性に同意しました。

同大使は、ベトナムとアメリカとの包括的な戦略的パートナーシップが今後も着実に発展していくとの確信を示すとともに、いかなる立場に立っても、ベトナムの友人として両国関係の発展に貢献していくと述べました。

