チン首相、建設省の2025年総括・2026年計画会議に出席

席上、発言に立ったチン首相は、2026年には非常に高い目標が掲げられており、2桁の経済成長率を達成する必要があると強調し、建設部門に対し、グリーン成長とデジタル成長を軸とした2桁成長を目指すよう要請しました。

また、建設部門が注力すべき「5つの確保」を挙げました。それらは、体制の透明性の確保、円滑なインフラの確保、スマートなガバナンスの確保、汎用性と適合性の高い手法の確保、相互理解に基づく協力の確保ということです。

さらに、建設省と関連部門に対し、思考とビジョンの刷新、国家重点プロジェクトの実施に向けたリソース動員の強化、先端技術と経済モデルの推進、社会住宅の整備加速、包括的な交通インフラの構築、公共投資の実行促進、官民連携（PPP）の強化などに関する既存課題の克服と透明性の確保などにおいて突破口を開く必要があると求めました。

そして、チン首相は、南北高速鉄道計画について、思考とビジョンの抜本的な転換が必要だとの認識を示した上で、インフラの円滑な接続を確保し、2026年1月までに投資方式を最終決定するよう指示しました。

(VOVWORLD)