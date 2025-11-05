チン首相、台風カルマエギへの積極的な予防・回避・対応を行うよう指示

ベトナム東部海域に入った後、台風はこのところ歴史的な大雨による深刻な被害を受けたベトナム中部地域に上陸すると予想されています。



台風カルマエギおよび台風後の豪雨に対応するために、首相は各省庁、地方行政府、特にダナンからカインホアまでの地方の指導者らに対し、台風と洪水の動向を注意深く監視し、対策を見直して直ちに実施できるよう準備を整えるよう指示しました。また、住民の生命の安全を最優先に確保し、住民および国家の財産の被害を最小限に抑え、いかなる状況にも的確に対応できるようにすることを求めました。

さらに首相は、ベトナムの声放送局（VOV）、ベトナムテレビ（VTV）、ベトナム通信社（VNA）およびその他の報道機関に対し、放送時間を拡大し、台風の進路や政府・首相および中央・地方の関係機関の指示に関する情報を住民に迅速に伝えるよう要請しました。これにより、住民が自主的に防災対策を講じ、自然災害による被害を軽減できるようにすることが目的です。また、住民に対して台風への対応方法や安全対策に関する知識を提供し、被害の低減を図るよう求めました。

(VOVWORLD)