チン首相、中部の主要交通事業を視察

3月1日、ファム・ミン・チン首相は中部での視察日程の中で、クアンガイ〜ホアイニョン高速道路、ホアイニョン〜クイニョン高速道路、そしてザライ省のフーカット空港第2滑走路と関連施設の整備事業の進ちょく状況を視察しました。

クアンガイ〜ホアイニョン高速道路のドゥックフォー・トンネルとビンデー・トンネルの区間では、チン首相が旧正月期間中も現場で作業を続けた技術者や作業員をねぎらいました。

チン首相は、この高速道路が開通した後、クアンガイ省とザライ省が沿線の新たな発展計画を策定し、農業や畜産、工業団地や経済区の再編を進め、事業の効果を最大限に生かすよう求めました。

また、事業のために移転する住民が、以前よりも良い生活を送れるよう配慮することを両省に求めるとともに、関係機関や発注者、施工業者に対し、早期に検査を終え、事業を早期に供用するよう指示しました。

フーカット空港の第2滑走路と関連施設の工事現場では、当初計画の2026年9月ではなく、3か月前倒しで2026年第3四半期の初めまでに運用を開始できるよう努力するよう求めました。