チン首相、テイニン省に科学技術分野の飛躍的発展を要請

8日午後、ファム・ミン・チン首相は、タンナム・ムンチェイ国境検問所の開設式に出席する出張に合わせ、テイニン省党委員会と会合を行い、2025年の社会経済状況および2026年の重点課題について意見交換しました。

チン首相は、テイニン省が投資・ビジネス環境の大幅な改善に取り組み、企業活動に有利な条件を整える必要があると強調しました。そして、国家資源を原動力として活用し、社会全体の資金を呼び込むこと、カンボジアへの投資を促進すること、そして両国間の現地通貨による決済を拡大することの重要性を指摘しました。

さらに、同省は科学技術の力強い発展、イノベーションエコシステムの形成、デジタル転換の推進に力を入れ、ホーチミン市に隣接するという地理的優位性を最大限に活かすべきだと述べました。

